"Fateme cantà", l'ultimo singolo di Ultimo è in dialetto romano: testo e video

A due settimane dal Festival di Sanremo (e dalle polemiche), Ultimo torna con un nuovo singolo. "Fateme cantà" è la prima canzone in romanesco scritta dal cantautore, un inedito che al suo debutto, venerdì 22 febbraio, ha già conquistato la prima posizione su iTunes. Il brano sarà contenuto nel disco "Colpa delle favole", in uscita il prossimo 5 aprile.

"Fateme cantà", di cosa parla

"Fateme Cantà" è una sorta di manifesto, un brano crudo, dove Ultimo senza ricorrere a metafore o astrazioni ci riporta una fotografia sincera e racconta in modo libero e diretto la voglia di fare musica con semplicità, anche grazie al linguaggio che per lui è più spontaneo. Il romano mostra infatti le radici del cantautore nato e cresciuto a San Basilio e risveglia le emozioni legate al quotidiano. Il testo mette in luce il forte contrasto tra il successo e la vita di tutti i giorni, quella in cui in molti possono riconoscersi mentre, a testa alta, cercano di affrontare problemi molto lontani dalle luci del palcoscenico.

"Fateme cantà", il video

Il singolo è accompagnato dal videoclip firmato dal regista Emanuele Pisano e vede la straordinaria partecipazione di Antonello Venditti, segno del profondo legame tra la storica tradizione musicale romana e la nuova scena cantautorale della città.

Ultimo si prepara anche a partire per il "Colpa delle favole tour", la tournée tutta sold out in 18 palazzetti italiani, in partenza il 27 aprile 2019 dal PalaSele di Eboli. Le 18 tappe si apriranno con una data zero, prevista per giovedì 25 aprile 2019 al Palasport di Vigevano, che in soli due giorni dall'apertura delle vendite e con oltre tre mesi d'anticipo registra il sold out.

Ultimo, "La Favola": data evento allo Stadio Olimpico di Roma

Dai live nei locali del 2018, ai club, per arrivare ai palasport, Ultimo, a soli 23 anni, ha già venduto oltre 50.000 biglietti per "La Favola", la speciale data evento il 4 luglio 2019, che lo vedrà protagonista all'Olimpico di Roma, dove sarà il più giovane artista italiano a esibirsi in uno stadio. Questo esclusivo appuntamento live sarà preceduto da una data zero sabato 29 giugno 2019 allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro (UD).