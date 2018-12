Fedez lancia l'allarme: "Attenzione a nuove droge, è partita moda di Lean e codeina"

“Noi artisti dobbiamo dare il buon esempio. Attenzione alle droghe emergenti”. E’ il senso di una story pubblicata su Instagram da Fedez in riferimento alla tragedia di Corinaldo. Fedez parla di una usanza “che abbiamo importato dall’America. Quella della moda della Lean e della codeina. Di cosa si tratta? Una sorta di sciroppo viola, tecnicamente legale, che produce effetti psicoattivi”.

Fedez ha parlato così del buon esempio: “Ho visto artisti della scena trap dire che la Lean non fa poi così male. La moda della Lean e della codeina è un altro disastro annunciato da cui dovremmo prenderne tutti le distanze – ha aggiunto il cantante. – I ragazzini si fanno di Lean per emulare i propri idoli. Bisogna essere un po’ più responsabili. In questo momento sarebbe giusto evitare disastri annunciati. Nell’articolo – ha detto riferendosi ad un suo intervento su Il Fatto Quotidiano – cerco di spiegare perché certi scenari erano più che prevedibili”.

Già tempo fa, l'artista milanese aveva lanciato l'allarme. "Ci sono personaggi pubblici che da tre anni a questa parte condividono senza alcun ritegno la loro vita privata in cui fanno uso di quelle che sono le nuove droghe farmaceutiche che vendono qui in America - aveva spiegato, sottolineando come spesso l'attenzione del pubblico spesso sia deviata su questioni più superficiali - quindi fatemi capire: il messaggio di pubblicare la foto di nostro figlio Leone è sbagliatissima (il riferimento è alle accuse di sovraesposizione formulate spesso dal pubblico nei confronti suoi e della moglie Chiara Ferragni, ndr), invece pubblicare le foto della codeina mischiata con succo di frutta da quelli che dovrebbero essere esempi per i vostri figli, cosa sono?".