Fedez vola con Leone, il singolo è primo ovunque

"Prima di ogni cosa" è un trionfo. Il singolo che Fedez ha dedicato al figlio Leone, uscita venerdì 2 novembre, è in vetta a tutte le classifiche: prima su iTunes, su Apple Music, primo in tendenza su Twitter, primo su Spotify con oltre 843 mila streams e primo in tendenza su YouTube con il teaser e il video ufficiale diretto da Darren Craig, che ha già superato oltre 3,8 milioni di views.

Con questa canzone il rapper esprime tutto il suo amore per il figlio avuto da Chiara Ferragni, che crescendo e vivendo le prime esperienze della vita, gli insegna a essere padre per la prima volta e a rinunciare al lato più disincantato che lo ha caratterizzato negli anni precedenti. Leone apre quindi la porta a una nuova vita per Federico che si impegna a esserci sempre al suo fianco e a prendersi cura di lui, prima di qualsiasi altra cosa. Il brano è prodotto da Michele Canova e anticipa il nuovo attesissimo progetto discografico a cui il cantante sta lavorando, e arriva dopo l'annuncio del tour che lo vedrà esibirsi nelle principali città italiane a partire da marzo 2019.

Il videoclip di "Prima di ogni cosa" cattura alcuni istanti più intimi della vita famigliare di Fedez, che osserva da lontano la sua quotidianità lontano dai riflettori, circondato dall'amore e dall'affetto di Leone e Chiara.