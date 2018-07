Fedez dà forfait: mistero sul concerto saltato ad Agrigento

Delusione e amarezza per sicialiano e non solo. Il concerto di Fedez previsto per sabato 21 luglio ad Agrigento è saltato. Come riporta AgrigentoNotizie, il grande evento, che avrebbe richiamato migliaia di estimatori del rapper, è stato annullato.

Gli organizzatori della serata, sarebbero pronti a rimborsare anche i biglietti venduti. Fedez, in partenza da Milano, avrebbe annullato tutto nel giro di pochi minuti. Non si conoscono ad oggi i reali motivi del forfait, ma sono diversi gli agrigentini delusi dal mancato evento che avrebbe richiamato migliaia di estimatori del rappar italiano. Il “concerto” di Fedez dove tenersi allo Sport Village, ed era l’unica tappa siciliana del famoso artista.