Corinaldo, l'appello di Fedez: "Riempiono posti a tappo per sbigliettare"

Il mondo della musica è sotto choc per la tragedia di Corinaldo. Tanti i cantanti italiani che stanno facendo sentire la loro voce sui social, esprimendo solidarietà alle vittime e a tutte le persone coinvolte in questo dramma, ma anche sollevando qualche polemica sul discorso sicurezza.

La moda dello spray al peperoncino è ovviamente da condannare, ma l'attenzione degli artisti si posa sull'organizzazione dei concerti e la vendita dei biglietti, che a quanto pare spesso va oltre la capacità dei locali. Durissimo Fedez su Instagram: "Avendo girato l'Italia in lungo e in largo, dai posti più grandi ai localini più piccoli, bisogna stare attenti alle discoteche, bisogna controllarle. Molto spesso riempiono a tappo i posti solo per sbigliettare e non gliene frega niente della sicureza. Non so se questo è il caso".

Le indagini daranno le risposte. Il rapper, intanto, stigmatizza questa moda assurda dello spry urticante: "Non ha proprio senso. Non ho capito se lo fanno per rubare o per divertirsi, ma non si può morire per andare a un concerto. Mi ha scioccato questa cosa". Qualche parolina anche per gli haters, che non si fermano nemmeno davanti a queste tragedie: "Sono anche stupito dalle reazioni. Leggere quarantenni, padri di famiglia, che vanno nella pagina di Sfera Ebbasta e scrivono 'Non si può morire per della musica di me***'. Neanche davanti a delle tragedie del genere vi fermate? E' incredibile! Allucinante! Finché Sfera Ebbasta non ha commentato l'accaduto, le persone lo insultavano perché non aveva commentato, ma vi rendete conto come siamo messi?".

"Tutta la mia vicinanza alle vittime e alle persone coinvolte - conclude Fedez nelle stories - Queste cose non devono accadere. Aggiungo anche la mia vicinanza a Sfera Ebbasta, non deve essere un bel momento neanche per lui e non deve essere un momento facile da superare".