Fedez e J-Ax si dicono addio con la canzone "Italiana": testo e come ascoltarla

Esce, oggi, venerdì 4 maggio – in radio, nei digital store e piattaforme streaming – “Italiana” (Sony Music), il nuovo singolo di J-Ax & Fedez, con cui i due artisti chiudono il loro sodalizio artistico che in due anni li ha portati ai vertici delle classifiche italiane.

Significato "Italiana"



Protagonisti indiscussi delle estati 2016 e 2017, J-Ax e Fedez anticipano la nuova stagione con “Italiana”, un ritratto dell’Italia contemporanea, nella quale si incontrano e scontrano i punti di forza e le debolezze del nostro bel paese: dalla cucina alla bellezza mediterranea, il buon umore e la cordialità, l’accoglienza (i balli sulle spiagge) e il nostro essere eterni sognatori (ci nutrialmo di illusioni) all’essere fuori dal mondiale e vittime di fake news. L’Italia è quel posto meraviglioso e unico che con le sue bellezze ti fa dimenticare ogni peggior difetto, soprattutto in estate e i due artisti vogliono raccontare una storia italiana dove la forza della musica fa superare ogni difficoltà.

Dove ascoltare "Italiana"

Il brano è firmato da J-Ax e Fedez e prodotto dalla coppia Takagi & Ketra (rispettivamente Alessandro Merli e Fabio Clemente), che hanno già collaborato alle hit di maggior successo, tra cui “Vorrei Ma Non Posto” e “Senza Pagare”. Per sentirlo a questo link: https://smi.lnk.to/ITALIANA

L'ultimo concerto di Fedez e J-Ax

La coppia festeggerà, la loro sorprendete collaborazione artistica, con “La Finale” il prossimo 1 giugno 2018 allo Stadio San Siro di Milano. Insieme a loro, sul palco a 360°, saliranno Levante, Malika Ayane, Nina Zilli, Grido, Gué Pequeno Il Cile, Sergio Sylvestre e Stash. Regaleranno ai fan un evento unico in cui ripercorreranno le loro carriere con i brani più significativi, tratti dal proprio repertorio solista e dall’ultimo successo discografico scritto a 4 mani, “Comunisti col Rolex”, il disco italiano più venduto del 2017 in Italia.

J-Ax saluta Fedez: "Doveva essere un progetto per svagarci, invece ci ha cambiato la vita"

Così J-Ax ha voluto "salutare" il sodalizio con Fedez nell'ultimo post condiviso su Instagram: "Domani uscirà il nostro ultimo singolo insieme. Quello che doveva essere un progetto per “svagarci” e prendersi una pausa dalle rispettive carriere soliste si è trasformato in una astronave che ci ha portato qua, dove nessun artista col nostro background era mai arrivato prima. È stata un’avventura pazzesca, un’esperienza che ci ha cambiato la vita è che ha segnato la colonna sonora delle ultime 3 estati. Come ogni cosa anche questa “saga” sta giugndendo al termine. J.Ax & Fedez, dal quartiere allo stadio. Questa è la storia che abbiamo raccontato , una storia di lavoro, di divertimento e di amicizia, una storia “Italiana".

Di seguito, il testo di "Italiana"

Brrrahhhhhh

Paese scontato, l’offerta divide

Perché qui ci sono più Lidl che leader

Silvio ritorna in versione Wi-Fi

La prima amnesia non si scorda mai

[Strofa 1: Fedez]

La gente che conta quest’anno va a Mykonos

A fare gli hippie fumando l’origano

Sarà l’allergia che ha giocato d’anticipo

Per questi occhi rossi non c’è antistaminico

E poi Donald Trump si allena con il RisiKo!

Se non è al Pentagono lo trovi al Poligono

E tu ti senti spaventata come minimo

Come quando Fausto Brizzi ti chiede il curriculum

Tenere alta la bandiera

Gli Azzurri sono in ritiro a Formentera

No, la donna è una sfiga vera

È solo un’altra storia

Italiana

L’estate che cerchi non è lontana

La gente per nulla lo sai si innamora

Se vieni dal mare ti stiamo aspettando

Con l’acqua alla gola

Ti racconteremo una storia italiana

Vedrai che il lavoro nemmeno ti sfiora

E anche se piove la musica suona

Abbiamo perso ma ci credevo

Come ai mondiali e alle elezioni

Prova costume per smaltire peso

Qui ci nutriamo solo di illusioni

E boom

Aspetteremo il missile di Kim Jong Un

Tenendoci informati tramite fake news

I balli sulle spiagge tenendoci in forma facendo maratone di serie tv

La moda in Italia

I libri di cucina ed il tanga, una cultura culinaria

Triangolo e bermuda sono la nuova repubblica

Facciamo la ceretta per l’opinione pubica

Toccheremo il cielo e taggheremo il fondo

Venuti male come le foto sul passaporto

Più che fuori dall’Europa siamo fuori dal mondo

E se sei bona c'hai lo sconto

Italiana

L’estate che cerchi non è lontana

La gente per nulla lo sai si innamora

Se vieni dal mare ti stiamo aspettando

Con l’acqua alla gola

Ti racconteremo una storia

Italiana

Vedrai che il lavoro nemmeno ti sfiora

E anche se piove la musica suona

È tutto un giro di incroci

Senti le voci

Che si mischiano al vento

Come fuori dal tempo

Tutto è cambiato ma certe cose rimangono identiche

Quindi tu falla semplice

E raccontami una storia nuova

E anche se piove la musica suona

E anche se piove la musica suona

Italiana

L’estate che cerchi non è lontana

La gente per nulla lo sai si innamora

Se vieni dal mare ti stiamo aspettando

Con l’acqua alla gola

Ti racconteremo una storia

Italiana