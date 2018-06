Fedez e J Ax, l’indiscrezione-bomba sui motivi della separazione professionale

Il concerto di San Siro ‘La Finale’ del 1° giugno ha messo la parola fine al connubio artistico che per due anni ha fatto di Fedez e J-Ax un binomio vincente nella panorama musicale italiano.

Dal tormentone ‘Vorrei ma non posto’ del 2016 fino alla nascita dell’album Comunisti col Rolex che ha venduto milioni di copie, la collaborazione tra i due cantanti si è fatta avanti con grande successo fino ad oggi ma, a qualche giorno dall’addio definitivo, un presunto retroscena insinua il dubbio che questa separazione artistica non sia stata esattamente consensuale.

A lanciare l’indiscrezione è il settimanale Chi, secondo cui uno dei motivi della rottura (personale e imprenditoriale), sarebbe stata la scelta di J-Ax di diventare testimonial della cannabis “legale” che ha chiamato Maria Salvador.

L’anticipazione è stata avanzata da Gabriele Parpiglia, giornalista del settimanale diretto da Alfonso Signorini, che sui Instagram in calce alla foto che vede insieme J-Ax e Fedez, ha scritto: “Questa foto pubblicata da #jax mi ha fatto iniziare a pensare. Anzi mi ha fatto pensare. Ax che non tagga #fedez lo mostra di spalle e parla del concerto, del ‘suo’ concerto sempre al singolare. Il noi diventa io. Come se fosse solo. Strano, troppo strano. Poi un altro post dove sempre Ax ringrazia i ‘suoi’ 75 mila di San Siro. Senza citare mai #fedez”.

“Una rottura improvvisa e devastante che, secondo le mie ricerche e secondo me, uno dei due non avrebbe mai desiderato, pensato o immaginato. Parlo di #fedez”, ha aggiunto poi Parpiglia che ha indicato il rapper milanese come colui che avrebbe deciso per la divisione dell e strade professionali perché, appunto, non a favore della scelta di J-Ax di diventare testimonial della cannabis “legale”.

Stando all'indiscrezione, dunque, anche l'amicizia che pareva ormai aver reso i due cantanti molto uniti sarebbe compromessa... Sarà davvero così? I diretti interessati, al momento, non hanno rilasciato alcun commento in proposito.