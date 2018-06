Fedez e J-Ax chiudono col botto: in 70mila per "La Finale" | FOTO e VIDEO

Fedez e J-Ax chiudono col botto. E' stata un grande successo venerdì sera l'esibizione a San Siro, nell'atto conclusivo del loro sodalizio che dura da più di 2 anni e che ha battuto ogni record. "La Finale", il concerto, ha chiuso il cerchio proprio nella città dove sono nati e cresciuti, Milano. Hanno partecipato anche altri protagonisti del panorama musicale odierno, da Levante a Stash dei The Kolors.

"Senza questo disco non avrei mai conosciuto la mia futura moglie e non sarei qui a scrivere questo papiro di fianco a mio figlio.Tutto questo per dirvi che oggi è un giorno speciale, il nostro concerto allo Stadio San Siro è ufficialmente Sold Out e per me è come un cerchio che si chiude. Venerdì 75mila persone vedranno l’emozione di un ragazzo che ancora stenta a credere che tutto questo sia vero. Grazie", ha detto il rapper.

