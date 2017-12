"Palle di Natale", il singolo a sorpresa di Fedez

Regalo di Natale da parte di Fedez ai suoi fan. L’artista ha pubblicato, un singolo a sorpresa “Palle di Natale”, svelando la notizia sulla sua pagina Facebook con la frase: “Buon Natale e buon ascolto a tutti”.

La canzone, su una melodia al pianoforte, è una malinconica ballata su una storia d’amore andata a male durante le feste. “Io che ho perso i pomeriggi in quell’Ikea, volevo anche sposarti, ma ho cambiato idea. Ma che Natale è, mi hai messo li, come una cosa da buttare, Sembra un telefilm ma che finisce sempre male”, canta Fedez, che si sta abituando alla fine della sua avventura artistica con J-Ax visto che in questa canzone si presenta da solo.