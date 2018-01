Fedez svela il numero di telefono di Rovazzi: i fan lo sommergono di messaggi

Più che un regalo di compleanno, un bel tiro mancino quello tirato da Fedez a Fabio Rovazzi che si è visto subissato di messaggi, chiamate ed sms dopo la pubblicazione del suo numero di cellulare su Instagram.

L’idea ‘geniale’ è venuta al rapper durante la festa per celebrare il cantante di ‘Andiamo a comandare’ in un noto locale milanese. Mentre tutti stavano cenando, Fedez ha pensato bene di invitare i follower a mandare un messaggio a Rovazzi con scritto "sei teso?". E la gente non se lo è fatta dire due volte: le notifiche hanno iniziato ad arrivare a velocità vorticosa, e qualcuno si è lanciato anche in una telefonata.



Il povero Rovazzi, il cui primo film "Il vegetale" esce in questi giorni, dopo un primo attimo di smarrimento, ha capito subito cosa era successo e ha preso lo scherzo con ironia, conscio che ora avrà bisogno di nuovo numero di telefono.