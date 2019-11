Fedez si scusa con Tiziano Ferro: “Sono estraneo all'omofobia, mi spiace per quella canzone”

Durante la conferenza stampa di presentazione del suo nuovo album ‘Accetto miracoli’, Tiziano Ferro ha parlato di bullismo e attacchi ai gay vissuti anche in prima persona, senza nascondere il riferimento a Fedez che nel 2011 con la sua ‘Tutto il contrario’ ironizzò di lui. Immediata la replica del rapper che su Instagram ha gli chiesto scusa: "Sono estraneo all'omofobia, mi spiace per quella canzone, l'ho scritta dieci anni fa: a 19 anni ci si esprime con termini e toni completamente diversi", ha affermato attraverso una serie di storie Instagram volte a chiarire il suo pensiero a riguardo.

Fedez si scusa con Tiziano Ferro: il messaggio sui social

“Mi stupisce un po' il tempismo di questa dichiarazione, nel senso che questa è una canzone scritta quando io avevo 19 anni, ero senza casa discografica, non avevo un pubblico e mettevo le mie canzoni online”, ha esordito Fedez commentando le dichiarazioni di Tiziano Ferro: “Mi fa quindi strano dover rendere conto di una cosa che ho scritto dieci anni fa, anche perché a 19 anni siamo tutti persone diverse e ci esprimiamo con toni completamente diversi”.

“All'inizio di quella canzone io dico che mi interessa il coming out di Tiziano Ferro proprio con l'intento di dire che per le preferenze sessuali di un artista sono accessorie rispetto al giudizio che do all'artista”, ha proseguito: “Penso di aver dimostrato in questi anni che io e l'omofobia viaggiamo in parallelo e non ci incontriamo mai (…) Quindi non riesco a capire il senso di questa polemica oggi e adesso”.

“Non ho mai pensato che quella canzone potesse aver offeso Tiziano, perché poi negli anni ci siamo anche conosciuti e non mi è mai stata riferita questa cosa”, ha aggiunto prima di rivolgergli una proposta: “Lo invito a rendere costruttiva insieme questa cosa. Cerchiamo di rendere produttiva questa cosa e non litigare tramite interviste e cose di questo genere”.

Fedez a Tiziano Ferro: "Omofobia importante solo quando si presenta disco"

“Ieri ho cercato di chiarire il mio pensiero sull'accusa di omofobia e bullismo cercando di prendere l'ennesima polemica e trasformarla per una volta in qualcosa di costruttivo. Oltre a non aver ricevuto nessuna risposta a questa mia proposta né privatamente né pubblicamente questa mattina trovo ancora il mio nome associato alle parole omofobo, bullo, omofobia”, ha fatto sapere ancora Fedez, “E oggi dopo aver provato a trasformare tutto ciò in qualcosa di positivo mi trovo costretto a chiedermi se Tiziano Ferro perdoni i testi omofobi solo a Fabri Fibra con cui ha duettato due anni fa. Questa attenzione per i testi del passato non c'è stata? Come mai? Non ce l'ho con Fabri Fibra ma con l'unilaterale attenzione verso una mia canzone di 10 anni fa”.

“Questo mi dimostra che ieri non si è voluta combattere l'omofobia ma si è voluta combattere la mia persona sfruttando un tema così delicato”, ha aggiunto rivolgendosi direttamente al cantante: “La verità, Tiziano, è che quella canzone l'hai già ascoltata quando uscì 10 anni fa, tanto che il tuo produttore Michele Canova mi disse che ti strappò anche un sorriso. La verità è che a te non è andata giù una mia rima sulla tua presunta evasione fiscale da 3 milioni di euro che nulla ha a che fare con dei temi così delicati come l'omofobia e il bullismo. La verità è che certi temi purtroppo diventano importanti solo nei momenti di presentazione di un disco e non vedo volontà per altro", ha affermato ancora.

“Oggi non si parla di omofobia, non si parla del disco di Tiziano ma si parla di Tiziano Ferro contro Fedez. E a cosa serve? A cosa porta? Al nulla cosmico", ha osservato prima di concludere: “La mia vita, quello che ho fatto e quello che ho scritto testimoniano che saremmo potuti essere dalla stessa parte nella guerra all'omofobia ma hai preferito di no. Mi dispiace davvero per questo”.

(Di seguito il video del brano di Fedez 'Tutto il contrario')