Sanremo 2019, il retroscena: "La FeP di Salzano è in liquidazione volontaria da ieri"

Ieri sera, a Striscia la notizia, è andato in onda un nuovo servizio sulla Friends & Partners (F&P), società che gestisce Claudio Baglioni, diversi cantanti e ospiti che parteciperanno al Festival di Sanremo 2019, e che ha ha fatto gridare al "conflitto di interesse" per il direttore artistico della kermesse.

Ebbene, secondo quanto affermato da Max Laudadio, ci sarebbe un colpo di scena: «Abbiamo fatto un controllo sulla visura camerale della F&P Group Srl di Ferdinando Salzano - ha detto l'inviato - Abbiamo scoperto che la società è in scioglimento e in liquidazione volontaria dal 30 gennaio 2019, insomma ieri».

«Abbiamo anche scoperto - ha proseguito Laudadio - che F&P è composta per il 60% dalla Warner Music Group Italy e per il 40% dalla società Habita, totalmente di proprietà di Ferdinando Salzano». Ma non è tutto: «Salzano, che è stato fino a pochi giorni fa amministratore delegato della F&P, ha anche delle quote all’interno della TicketOne Spa, società che vende i biglietti per i concerti e per gli spettacoli». Laudadio quindi chiude il servizio: «Sarà un caso?».