Fiorella Mannoia incanta L'Aquila: sul palco anche Noemi, Paola Turci e Barbarossa

Si è conclusa giovedì sera a L'Aquila con il grande concerto di Fiorella Mannoia la 725esima edizione della Perdonanza Celestiniana. Questa speciale edizione del Primo Giubileo della storia resterà sicuramente nel cuore degli aquilani come tappa imprescindibile della loro rinascita.

Sul palco con la grande Fiorella, vicinissima agli aquilani fin da quel terribile 6 aprile del 2009, anche Luca Barbarossa, Paola Turci e Noemi. La cantautrice è tornata a cantare qui dopo 10 anni. "Dobbiamo sperare, lottare e farci sentire - aveva detto allora - Tenere sempre alta l'attenzione su questi luoghi". E ha mantenuto la promessa. Il pubblico ha cantato a gran voce in un abbraccio corale tutti i suoi successi, da 'Sally', 'Povera Patria' e 'La Storia siamo noi' fino a 'Il cielo d'Irlanda".

Una Perdonanza straordinaria che ha fatto vibrare L'Aquila e tutte le persone che ne hanno preso parte. Quest'anno, in occasione del decennale dal tragico sisma che ne ha stravolto non solo l'architettura, ma l'intera collettività, L'Aquila ancora una volta ha dimostrato la sua grande capacità di reinventarsi. A migliaia le persone che ogni sera di questa settimana densa di appuntamenti, sono scese nelle piazze e nelle vie della città dando vita alla più grande dimostrazione di forza e coraggio: la partecipazione.

La manifestazione, fortemente voluta dal Sindaco Pierluigi Biondi e dal Direttore Artistico Leonardo De Amicis, ha portato la città alla ribalta della scena nazionale e internazionale, grazie anche ai moltissimi artisti che hanno deciso di donare ai cittadini momenti di grande bellezza. A partire dalla serata di apertura 'L'Aquila Rinasce', il 23 agosto, condotta da Lorena Bianchetti, che ha visto salire sul palco volti amatissimi dal pubblico, ma soprattutto artisti di altissimo calibro: Gianni Morandi, Amii Stewart, Paolo Vallesi, Simona Molinari, Piero Mazzocchetti, Stefano Di Battista, Vittoriana De Amicis. E le voci uniche di Giancarlo Giannini, Franco Nero e del premio Oscar Vanessa Redgrave. Proseguendo con Enrico Brignano che ha portato in scena, domenica 25 agosto, un grande show. Passando per l'emozionante tributo a questa terra reso da Gianluca Ginoble, abruzzese doc, Ignazio Boschetto e Piero Barone, in una sola parola il Volo.