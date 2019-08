Fiorella Mannoia, stalker prova a irrompere in casa di notte: arrestata

Fine di un incubo per Fiorella Mannoia, da tempo perseguitata da una stalker. Appostamenti, sms, chiamate, lettere e la scorsa notte il tentativo di irrompere in casa.

L'ossessiva fan della cantante è stata arrestata per atti persecutori e ora è al vaglio del giudice. La 31enne romana, come riporta Il Messaggero, si è presentata per l'ennesima volta sotto l'abitazione della cantante, nel quartiere Torpignattara, urlando e citofonando, fino a cercare di sfondare la porta con una panca. Fiorella Mannoia, che aveva sempre mantenuto il massimo riserbo sulla vicenda, ha chiamato la polizia che è intervenuta immediatamente, facendo scattare il fermo nei confronti della fan.

Nessuna dichiarazione ufficiale né commenti social da parte della cantante, in queste settimane impegnata nel tour.