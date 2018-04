Beppe e Rosario Fiorello per la prima volta insieme in video

Colpaccio di Biagio Antonacci. Il cantante nel video dell'ultimo singolo "Mio fratello", ha arruolato nomi importantissimi. La clip, in rotazione da venerdì 6 aprile e trasmessa in anteprima giovedì 5 alle 20:35 su Rai 1, porta la firma di Gabriele Muccino e ha per protagonisti Rosario e Beppe Fiorello, per la prima volta insieme in video. A tutti gli effetti un piccolo film.

Il corto racconta la storia di due fratelli che si ritrovano: un nuovo incontro e un nuovo inizio. I protagonisti del video, fratelli nel cast e nella realtà, parlano a tutti e per tutti quei fratelli e quelle sorelle che la vita ha portato a smarrirsi, a smettere di ricordarsi e di comunicarsi chi sono. "Mio Fratello" è una storia universale: la storia di una e mille famiglie, in cui un fratello si perde e l'altro resiste nell'attesa di vederlo tornare. Quando questo ritorna e bussa alla porta, la certezza del perdono è così forte da scacciare via il passato. Il brano è quindi la metafora di una festa, perché quando si perdona qualcuno è sempre un giorno felice che prelude al cambiamento e che elimina ogni dolore.

Il brano estratto dall'ultimo disco di inediti di Biagio Antonacci, "Dediche e Manie", contiene il feat con Mario Incudine.