Gabbani: “Concerti con 1000 persone? Li farei, è un modo per ricominciare”

L'agenzia Otr Live che nella sua scuderia vanta, tra gli altri, nomi come Daniele Silvestri e Max Gazzé ha lanciato la proposta di realizzare concerti con un massimo di 1000 persone in un momento che ancora necessita del rispetto delle norme di distanziamento anti-coronavirus. Un’idea questa che Francesco Gabbani ha commentato nel corso di un’intervista ad Adnkronos, motivando le ragioni per cui sarebbe disposto lui per primo a concretizzare l’ipotesi.

“Se farei dei concerti con 1000 persone? Sì, lo farei, perché sarebbe il primo segnale che in un modo o nell'altro si può ricominciare. Ma per il momento, non ci sono date all'orizzonte”, ha affermato il cantante: “Per chi fa musica fare concerti è il momento più bello: avere il ritorno emozionale dal pubblico è tutta un'altra cosa, con tutto il rispetto per le dirette durante il lockdown. Ci ha fatto del bene farle, ma non è la stessa cosa”.

“Un concerto All’Arena di Verona con metà pubblico non lo farei”

Tantissimi i concerti annullati nei prossimi mesi quale conseguenza dell’emergenza sanitaria. Confermata, invece, la data dell’8 ottobre del concerto di Gabbani: "Per ora non è stata annullata, ma accetto però dentro di me che potrebbe essere rimandata. Per una location come l'Arena è diverso, con metà pubblico non la farei", ha aggiunto il cantautore toscano arrivato secondo a Sanremo con il suo brano 'Viceversa' e in procinto di uscire venerdì con il nuovo singolo tratto dallo stesso (omonimo) album, dal titolo 'Il sudore ci appiccica', per il quale è stato ideato un video suggestivo e divertente ma che fa riflettere.

"Questo brano è molto in sintonia con il momento che stiamo vivendo - dice 'Gabba' - è motivo di spensieratezza e di ritorno al gioire insieme e del semplice ballare insieme, ma contemporaneamente un'occasione per riflettere su chi siamo e sul nostro rapporto con gli altri, tema su cui in questo periodo tutti ci siamo molto sensibilizzati. Vorrei che fosse un'ondata della mia tradizionale, profonda leggerezza".

Infine: "Sono nella fase in cui inizio ad avere lo slancio di scrivere qualcosa, anche come propensione al fatto che le circostanze ci costringono a guardare il futuro”, ha confidato: “Sto iniziando a scrivere e ad elaborare quello che ho vissuto. Vorrei che il prossimo album uscisse senza lasciar passare tutto il tempo che è trascorso dall'ultimo”.