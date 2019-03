Franco Battiato si fa risentire: "La salute? Il peggio è passato"

“A chi mi chiede della mia salute dico che il peggio è passato. Ora va molto meglio, sono tornato a mio agio con la pittura e talvolta mi siedo al pianoforte. Oggi sto lavorando ad un brano nuovo”. Lo dice Franco Battiato in una nota, dopo molti mesi durante i quali erano circolate voci su una presunta grave malattia. Battiato, che domani compie 74 anni, parla in occasione del 20esimo anniversario di Fleurs – Esempi Affini di Scritture e Simili (1999), per il quale Universal pubblica per la prima volta un’edizione limitata e numerata in vinile.

Un'ottima notizia per i fan del cantante. Negli ultimi mesi, infatti, erano circolate voci a proposito di una presunta grave malattia che lo aveva colpito. Qualcuno si era spinto anche a ipotizzare una malattia neurodegenerativa,facendo leva sul lungo silenzio tenuto dal musicista a partire dalla rovinosa caduta avvenuta nella sua casa di Milo, nel catanese: un incidente domestico risalente a più di un anno fa in cui si era fratturato femore e bacino. Lo scorso novembre, poi, era tornato a farsi vivo sui social in una foto insieme al collega ed amico Luca Madonia.