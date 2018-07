Franco Battiato, la commovente dedica dell'amico dopo mesi di silenzio

Guarda anche

"Dopo cinque mesi si sono stufati della mia presenza": così Franco Battiato ha commentato la fine delle sua esperienza come assessore regionale. Battiato si è autodefinito un corpo estraneo rispetto alla politica: "In generale sì, è così, però sono un uomo libero e nessuno mi può fare fare qualcosa che a me non piace"