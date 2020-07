freeBritney, spopola il movimento per liberarla dal padre: aderisce anche Ferragni

Vi sarà sicuramente capitato di incappare in rete nell'hashtag #freeBritney e, con altrettante probabilità, vi sarete chiesti che cosa significa. La spiegazione arriva dalle riviste di gossip americane: è l'hashtag con il quale è 'montata' sui social la polemica sollevata dai fan di Britney Spears, che chiedono la 'liberazione' della popstar dal padre.

La Spears è infatti affidata alla tutela del genitore da quando, nel 2008, ebbe un crollo psicologico: secondo quanto emerge da rumors della stampa americana però, l'uomo starebbe controllando in maniera eccessiva la figlia. All'appello, cui hanno aderito migliaia di fan dell'interprete di 'Ooops!..I did it again', si è unita, tra gli altri, anche l'imprenditrice Chiara Ferragni, fashion influencer italiana più famosa al mondo.