Barbra Streisand regala un pacchetto di azioni Disney alla figlia di George Floyd

Barbra Streisand ha reso Gianna Floyd, la bambina di 6 anni figlia dell’afroamericano ucciso a Minneapolis lo scorso 25 maggio, azionista della Disney. La bambina ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in cui tiene tra le mani una lettera ricevuta dalla celebre cantante statunitense: "Grazie Barbra Streisand per il mio pacchetto, grazie a te ora sono un azionista della Disney", ha scritto Gianna. Non è chiaro quante azioni Streisand abbia acquistato per Gianna, il cui padre è morto mentre era in custodia della polizia il mese scorso a Minneapolis, dopo che un agente di polizia bianco ha premuto il ginocchio sul suo collo per quasi nove minuti. Secondo le ultime quotazioni, attualmente le azioni Disney valgono 115 dollari l’una e il loro valore ha ricominciato a risalire (prima della pandemia del Coronavirus valevano infatti fra i 140 e i 150 dollari).

Azioni Disney ma non solo: in un altro scatto, infatti, la bambina ha mostrato le copie dei due album ‘My name is Barbra’ e ‘Color Me Barbra’, rispettivamente del 1965 e del 1966, che l’artista ha aggiunto al regalo per lei. Il gesto di Barbra Streisand segue la borsa di studio concessa a Gianna Floyd dalla Texas Southern University di Houston nel caso in cui dovesse decidere di andare a studiare lì e il fondo universitario istituito in suo favore dal rapper marito di Kim Kardashian, Kanye West.