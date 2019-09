Gerry Scotti gli dona 5mila euro, il giovane liutaio: "Lo porterò sempre nel cuore"

La passione per la musica è da sempre uno dei tratti più caratteristici di Gerry Scotti. Ed è per questo che il conduttore 63enne ha voluto donare 5000 euro a Lorenzo Radaeli, liutatio 26enne di Monza, dopo aver apprezzato la sua arte. E' successo nel piccolo paese di Concorezzo, quando Gerry ha bussato alla porta del laboratorio ed è rimasto fortemente colpito dall'attività del ragazzo. "La sua - ha detto Scotti, nominato l'anno scorso Ambasciatore per la Ricerca di Regione Lombardia - e' una storia che ha subito stimolato la mia curiosità. Guardare al futuro significa anche tenere in considerazione coloro che vivono per conservare i valori del passato, proprio come Lorenzo".

La somma andrà a supportare il sogno del liutaio di esportare la sua arte nel panorama internazionale. Assieme al conduttore il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala. "L'intraprendenza di Lorenzo e la sua forza di volontà rappresentano in pieno quello spirito di innovazione che e' alla base del nostro futuro. Valorizzare eccellenze come lui rimane un nostro grande obiettivo, cosi' come accendere i riflettori sui temi di sviluppo e innovazione che sono sempre legati alle tradizioni del nostro territorio".

"Una sorpresa che porterò sempre nel cuore"

Il percorso di Lorenzo comprende anni di studi intensi divisi tra Milano, Cremona e gli Stati Uniti. E quando gli si chiede come tutto e' iniziato risponde: "E' colpa di un trenino". Un ricordo legato ai tempi delle scuole inferiori quando, durante il laboratorio di falegnameria dovette costruire una locomotiva non abbandonando piu' l'arte di questo lavoro.

"Chi si puo' mai aspettare che Gerry Scotti bussi al vetro del tuo negozio? - ha detto commosso Radaelli - E' stata una sorpresa che portero' sempre nel cuore. Un grazie sentito a Gerry e a Regione Lombardia per questo aiuto graditissimo che mi permettera' di esportare la mia arte anche all'estero e di tramandare un mestiere cosi' prezioso ai piu' giovani".