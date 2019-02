Lutto nella musica: è Morto Giampiero Artegiani, fu autore di 'Perdere l'amore'

Alla vigilia della partenza di Sanremo, il mondo della musica ha perso uno dei suoi pezzi più importanti. Nella serata di lunedì 4 febbraio, infatti, se n'è andato Giampiero Artegiani. Era stato l'autore di 'Perdere l'Amore', brano con cui Massimo Ranieri vinse proprio il Festival di Sanremo nel 1988 e che ha fatto la storia della kermesse canora e di tutta la musica italiana.

Chi era Giampiero Artegiani

Cantautore, produttore discografico e autore, Giampiero Artegiani si è spento all'età di 63 anni all'Ospedale isrealitico di Roma. Oltre al grande brano di Ranieri - che gli regalò il successo più grande come paroliere - Artegiani firmò 'La mia libertà' di Franco Califano e con lui scrisse anche 'Non so vivere a metà', 'Quando è la notte', 'Ragazzo mio' e 'Per una donna'.

Collaborò con Michele Zarrillo - con cui aveva debuttato, da ragazzo, nel gruppo dei Semiramis - scrivendo per il cantante 'Soltanto amici', 'L'ultimo film insieme', 'La prima cosa che farò', 'Mani nelle mani'. Giampiero Artegiani è stato anche autore per Silvia Salemi (per il brano 'A casa di Luca') e per Maria Carta ('Le memorie della musica') e ha scritto in napoletano per Peppino di Capri ('Comme è ddoce 'o mare' porta la sua firma).

A ricordarlo, in apertura della conferenza stampa di questa mattina, a Sanremo, è stato il direttore di Rai Uno Teresa De Santis, tra applausi e grande commozione.

Come si legge sul profilo Facebook di Giampiero Artegiani, i funerali si terranno mercoledì 6 febbraio (alle 11) presso la Chiesa della Trasfigurazione in piazza della Trasfigurazione a Roma.