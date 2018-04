Concerto del Primo Maggio, Gianna Nannini sul palco a San Giovanni dopo 24 anni

Colpo di scena a pochi giorni dal concerto del Primo Maggio a Roma. Un nome d'eccezione arricchisce il cast dei cantanti che si alterneranno fino a notte fonda sul palco di piazza San Giovanni. Dopo 24 anni torna al concertone Gianna Nannini.

Ad annunciarlo è stata la rocker senese, che si è presentata alla conferenza stampa dell'evento, nella sede Rai di viale Mazzini, sorridente e in grande forma nonostante le stampelle che è costretta a utilizzare dopo l'infortunio al ginocchio.

"Credo che questa manifestazione sia una grossa chance, molto meglio della politica, visti i risultati - ha punzecchiato la Gianna accanto ai conduttori del concertone, Ambra Angiolini e Lodo Guenzi - Meno chiacchiere e più musica. Questo festival lo definirei rock. Con questo concerto si apre una pagina nuova della nuova musica italiana, più degli altri anni. Da un po' seguo gli emergenti che ormai non sono più tali, ma sono una realtà. Realtà che, nel cast di quest'anno, indica un risveglio del pubblico perché è la gente che sceglie questa realtà e non le case discografiche. Una marcia in più rispetto agli altri anni. Bonelli (organizzator del concerto, ndr), infatti, ci ha creduto e ha voluto spingere questa nuova musica italiana". E poi ancora l'annuncio su Facebook: "Dopo 24 anni torno al Primo Maggio di Roma. E sarà... 'Fenomenale'". Non ci sono dubbi.