Gianna Nannini in tour nel 2020: tutte le date

Dopo l'annuncio del tour europeo, che partirà a maggio 2020, e del cocerto allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, il 30 maggio, arriva un'altra bella notizia per i fan di Gianna Nannini. La rocker porterà sul palco dei principali palasport italiani il nuovo album di inediti 'La differenza', oltre ovviamente ai grandi successi che hanno segnato la sua lunga carriera. Il tour è in programma da novembre 2020.

Gianna Nannini, il tour 2020 nei palasport: le date

Di seguito le date del tour: il 18 novembre al Pala Florio di Bari, il 19 novembre al Pala Partenope di Napoli; il 21 novembre al Pala Catania di Catania, il 25 novembre al Pala Verde di Treviso, il 28 novembre al Pala Alpitour di Torino, l’1 dicembre al Mediolanum Forum di Assago, Milano, e il 3 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma. Le prevendite saranno disponibili da oggi, sabato 30 novembre, alle 16 in esclusiva per il fan club (fino a lunedì alle 10), da lunedì 2 dicembre su Ticketone.it (dalle 11) e da lunedì 9 dicembre nei punti vendita abituali (dalle 11)

'La differenza' è uscito il 15 novembre scorso, proprio nei giorni del trentesimo anniversario della caduta del Muro di Berlino, alla quale Gianna Nannini era presente nel 1989: "Dopo la caduta di quel muro, purtroppo ne sono nati molti altri, mentali, e con queste canzoni vorrei abbatterli. Ognuno ha la sua differenza, questo è il bello", ha affermato l'artista, fresca vincitrice del Premio Tenco 2019, che ha sempre cantato di libertà e uguaglianza.

In un periodo storico in cui spesso la realizzazione dei dischi è affidata prevalentemente al digitale, Gianna Nannini ha scelto di realizzare 'La differenza' a Nashville, Tennessee, nel regno dell'analogico, sede di grandi produzioni artistiche blues-rock. E' ripartita dalle origini folk, blues e rock alla ricerca di ciò che fa la differenza, senza prestare il fianco a nessuna moda ma riaprendo quel capitolo rimasto in sospeso con l'album 'California'. Il risultato sono 10 tracce registrate in presa diretta, "che bruciano di un fuoco puro e antico ma suonate in epoca digitale", come lei stessa le ha definite.