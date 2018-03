Gianni Morandi ricorda Frizzi al concerto, standing ovation lunga un minuto

Quando Gianni Morandi chiama il popolo dei suoi fan risponde. Si è chiuso in grande stile al Mediolanum Forum di Assago, sold out, il Gianni Morandi Tour 2018 d’amore d’autore, la nuova avventura live del cantante. Quarantatrè canzoni, una carrellata di nuovi e vecchi successi dell’eterno ragazzo della musica italiana che ha tenuto il palco senza nessun cedimento, come se fosse quello di un teatro, intrattenendo il pubblico anche con gag e racconti.

Grande emozione per il commosso ricordo di Fabrizio Frizzi a cui Morandi ha voluto dedicare “C’era un ragazzo che come me”, il pubblico si è alzato e ha applaudito per circa un minuto.

Poi in chiusura il duetto a sorpresa con Fabio Rovazzi con cui ha cantato la hit “Volare”.

Il concerto ha anticipato la serata evento in programma il 25 aprile all’Arena di Verona, in apertura della nuova stagione extra lirica, e il tour estivo nelle location più prestigiose d’Italia, i cui appuntamenti sono stati da poco annunciati. Le prime date estive del Gianni Morandi Tour 2018 d’amore d’autore saranno: il 12 luglio a Marostica – VI (Piazza degli Scacchi), il 14 luglio a Codroipo – UD (Villa Manin) , il 15 luglio a Carpi – MO (Carpi Summer Fest), il 19 luglio a Soverato – CZ (Summer Arena) e il 22 luglio a Lucca (Summer Festival).

Quelli del Gianni Morandi Tour 2018 “d’amore d’autore” sono degli spettacoli unici in cui l’amore è il leit motiv di uno show imperdibile, con una tracklist di oltre 40 brani per più di due ore di live. Un viaggio a “100 all’ora” tra i successi di Morandi che fanno parte della storia della canzone italiana e le hit di “d’amore d’autore”. Un progetto che ha visto il coinvolgimento di grandi autori della musica italiana, Elisa, Ivano Fossati, Levante, Luciano Ligabue, Ermal Meta, Tommaso Paradiso, Giuliano Sangiorgi, Paolo Simoni e che contiene Onda su onda, il brano di Paolo Conte nel quale duetta con Fiorella Mannoia.