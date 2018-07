Evasione fiscale, Gigi D'Alessio rinviato a giudizio

Gigi D’Alessio sarà processato. Il cantautore partenopeo, come deciso dal Gup, dovrà rispondere di evasione fiscale: la somma non pagata ammonterebbe secondo l'accusa ad 1 milione e 700mila euro. A riportare la notizia è Il Tempo.

Come riporta NapoliToday, il processo inizierà a settembre. Secondo le risultanze delle indagini portate avanti dalla Procura di Roma D'Alessio, proprietario del 95% della società Ggd Productions srl, in concorso con il socio Antonio Albo (titolare del restante 5%) e con i due legali rappresentanti che si sono avvicendati nell’ azienda tra il 2009 e il 2010, avrebbero presentato “un’infedele dichiarazione fiascale delle imposte dirette e dell’Iva per l’anno d’ imposta 2010, omettendo di indicare elementi attivi di reddito per 6.040.555 euro, evadendo l’ Ires per 997.581 euro e l’ Iva per 770.613 euro”.

