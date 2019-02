Malore per Gino Paoli, concerto rinviato

Riposo assoluto per Gino Paoli, che ha accusato un malore nella mattinata di giovedì. Trasportato subito in pronto soccorso a Genova, il cantante, 84 anni, si è sottoposto a tutti i controlli ed è stato dimesso dopo qualche ora. Allarme rientrato, ma non potrà comunque essere a "Talk in musica" la sera di San Valentino.

Paoli si sarebbe dovuto esibire insieme a Danilo Rea nella quinta edizione della kermesse musicale, in scena ad Aosta, per un omaggio a Charles Aznavour. Lo spettacolo verrà recuperato il prossimo 26 febbraio.