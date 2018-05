Giulia Luzi: "Sono molto simile a Giulietta, testarda come lei" | LA VIDEOINTERVISTA

La cantante, protagonista della nostra diretta Facebook, ci ha parlato del musical "Romeo e Giulietta. Ama e cambia il mondo" che la vede in scena - nei panni di Giulietta - dal 1 giugno al Palalottomatica di Roma per altri 4 spettacoli di un tour che sta riscuotendo un successo straordinario in tutta Italia.

"Romeo e Giulietta. Ama e cambia il mondo" è l'ultima produzione di David Zard, scomparso lo scorso gennaio. Visto da quasi un milione di persone, ha vinto 4 Oscar del Musical e ottenuto grandi riconoscimenti internazionali. La regia e la direzione artistica sono di Giuliano Peparini, mentre le coreografie di Veronica Peparini.

Il cast è formato da Davide Merlini (Romeo), Giulia Luzi (Giulietta), Luca Giacomelli Ferrarini (Mercuzio), Riccardo Maccaferri (Benvolio), Gianluca Merolli (Tebaldo), Leonardo Di Minno (Principe Escalus), Barbara Cola (Lady Capuleti), Valentina Ferrari (Lady Montecchi), Graziano Galàtone (Conte Capuleti), Silvia Querci (Nutrice), Emiliano Geppetti (Frate Lorenzo) e il giovane Renato Crudo che si alternerà a Davide Merlini nel ruolo di Romeo, e vede la partecipazione di 20 artisti tra ballerini e acrobati.

23 cambi di scena e 270 costumi; le proiezioni luci e video sono su volumetrie ed elementi mobili che compongono l'impianto scenico, consentendo molteplici configurazioni e spazialità differenti, ma soprattutto dando vita a un musical davvero imponente.