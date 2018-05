Matrimonio Harry e Meghan, Elton John canterà alla cerimonia

L’amicizia che lega Elton John alla famiglia reale si fortifica in occasione del matrimonio del principe Harry con Meghan Markle, quando la star inglese omaggerà la coppia con la propria performance.

Stando alle rivelazioni del sito TMZ, 21 anni dopo la sua ‘Candle in the wind’ intonata nella cerimonia funebre per Lady Diana, con cui aveva collaborato per la raccolta fondi per la ricerca contro Aids, il cantante sarà protagonista di un’esibizione vera e propria e avrebbe già spostato alcune date di concerti proprio per poter presenziare all’evento.

Non si sa ancora con precisione se Elton canterà durante la cerimonia nella cappella di St George nel castello di Windsor, o al ricevimento.

Harry e William sono da sempre fan e amici di Sir Elton, presente anche al matrimonio di William.