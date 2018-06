Irama dopo Amici, al via il "Plume tour": date, album e tutte le informazioni

Il vincitore di “Amici” Irama in pochissimo tempo dall’apertura delle vendite registra il sold out assoluto del “Plume Tour”, la sua prima tournée che attraverserà l’Italia in quattro tappe esclusive a Roma (sabato 24 novembre 2018 al Quirinetta), Torino (domenica 2 dicembre 2018 a Hiroshima Mon Amour), Napoli (sabato 8 dicembre 2018 a Duel Beat) e Milano (sabato 15 dicembre 2018 ai Magazzini).

Quattro nuove date

Aggiunte quattro nuove date: a Roma, dove si raddoppia con la tappa di domenica 25 novembre 2018 a Quirinetta; Nonantola (Modena), sabato 1 dicembre 2018 a Vox Club; Firenze, domenica 9 dicembre a Viper e un secondo appuntamento live a Milano, domenica 16 dicembre a Magazzini.

L'album "Plume": brani, successi e informazioni



Il tour prende il nome dal suo nuovo album “Plume” che, uscito l’1 giugno per Warner Music, ha debuttato al numero 1 della classifica ufficiale FIMI/Gfk degli album più venduti in Italia. Prima dell’uscita, l’album è stato primo in pre-order su Amazon e iTunes e a poche ore dalla pubblicazione ha raggiunto la prima posizione della classifica iTunes. Anche “Nera”, il singolo di lancio, è salito subito al podio più alto della classifica di iTunes e di Spotify, debuttando come più alta nuova entrata al 4 posto della classifica FIMI/Gfk. In “Plume” sono contenuti anche “Un giorno in più”, brano che lo ha portato ai vertici della classifica di iTunes, “Che ne sai”, “Che vuoi che sia”, “Un respiro” e “Nera”, tutti presentati durante la trasmissione.

Chi è Irama, vincitore di Amici

Irama, vero nome Filippo Maria Fanti, scopre la passione per la musica da piccolissimo. Il suo nome d’arte deriva da una parola malese che significa ritmo. Un talento costruito sulle basi di un contrasto: da una parte la passione per i grandi cantautori italiani come Francesco Guccini e Fabrizio De Andrè, dall’altra la ricerca di sonorità e arrangiamenti. Irama sarà ospite alla prima edizione del MIMA – Monza Italian Music Awards – il riconoscimento che celebra artisti e professionisti che hanno valorizzato con il loro contributo artistico la musica italiana nel 2017, il 20 luglio all’Autodromo di Monza.