Jo Squillo in the house, per un'ora al giorno la quarantena è da sballo

Dopo giorni di quarantena, serviva un bel pieno di energia per farci alzare dal divano. Ci pensa Jo Squillo con il suo dj set dal terrazzo di casa: ogni giorno, alle 17 in punto per "l'ora felice", come la chiama lei, e il sabato sera special party, rigorosamente in diretta Instagram.

In consolle anche Michelle e Valentina, le ballerine manichino, e 'in pista' migliaia di persone che si divertono insieme a 'Jo in the house'. E' il nuovo "Movimento di Liberazione" ideato dalla cantautrice e conduttrice, che tutti i giorni offre un open bar di allegria. Impossibile non fare un salto dalla Jo, dove si incontrano anche tanti vip: da Chiara Ferragni a Simona Ventura, Valeria Marini che invia baci stellari, Alessia Marcuzzi, Francesca Cipriani, Emma, Alessandra Amoroso, Elisabetta Gregoraci, Caterina Balivo, Rudi Zerbi, Myss Ketal, Luca Argentero, e la lista si allunga di giorno in giorno per questo appuntamento ormai diventato il vero cult della quarantena.

Esplosivi i dischi che mette ed esplosiva lei, vera mattatrice: "Ci vorrà tutta l'energia di questo popolo del sabato sera per ripartire - commenta tra una hit e l'altra - perché se aspettiamo i nostri politici possiamo stare freschi". Impossibile restare impassibili davanti a tanta energia: "Io ho la mia terrazza - dice ancora al microfono - voi fate del vostro luogo, la cucina o il salotto, il luogo migliore dove potete stare. Questo è un movimento di grande opportunità per pensare a un nuovo mondo. A chi dice 'fermate il mondo, voglio scendere', io rispondo che voglio essere tra quelli che faranno ripartire il mondo ma dall'altro verso, quello più giusto, più tollerante, più rispettoso del pianeta, degli esseri umani e degli animali". Jo Squillo non solo è la nuova regina social, a furor di popolo, ma è anche il modo migliore, oggi, di lasciarsi contagiare.