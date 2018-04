Jovanotti ha un edema alle corde vocali: annullato il concerto

Problemi alle corde vocali per Jovanotti che si trova costretto ad annullare il concerto previsto stasera a Bologna.

Il cantante ha annunciato di avere un problema alle corde vocali con un messaggio su Instagram in cui si è detto dispiaciuto per la situazione che gli costa la sospensione del suo attesissimo show. Con lui nello scatto, il medico che lo ha in cura.

“Ciao amici di Bologna sono dal Dott. Fussi a Ravenna temo che dovremo rimandare il concerto di stasera. La diagnosi è un piccolo edema alle corde vocali ma se non faccio almeno 3 giorni di silenzio totale e terapia il rischio è che poi peggiori ulteriormente. Vi confermo ufficialmente tra poco. E’ la prima volta che mi capita di dover rimandare uno show mi dispiace molto. A dopo!” è stato l’annuncio scritto su Instragram dal cantautore subito subissato dai messaggi dei fan che gli stanno augurando una pronta guarigione.

Nelle prossime ore il cantante avvertirà il suo pubblico sulla decisione di portare avanti o meno il suo programma.

Sabato, nella tappa del suo tour a Casalecchio di Reno, l'incursione delle Iene Nadia Toffa e Nicola Savino: per la conduttrice, il cantante ha improvvisato una dedica speciale davanti al numerosissimo pubblico.