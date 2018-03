Jovanotti, l'omaggio a Davide Astori durante il concerto è da brividi

A pochi giorni dall'ultimo saluto a Davide Astori, Firenze ha reso ancora una volta omaggio al suo capitano trovato senza vita domenica 4 marzo nella sua camera d'albergo a Udine, qualche ora prima della partita di campionato.

Quale occasione migliore del concerto di Jovanotti, autore del brano utilizzato dalla Fiorentina in un video per salutare il calciatore, "La terra degli uomini", e diventata ormai un inno in onore del 31enne scomparso. E così, sulle note della canzone, al Mandela Forum ecco le immagini di Astori scorrere sul maxi schermo mentre la commozione la fa da padrona.

Brividi nel palazzetto e negli occhi di Jovanotti, che non poteva rendere omaggio migliore a un campione che purtroppo non c'è più.