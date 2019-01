Jovanotti, hanno vinto gli ecologisti: spostata una tappa del Beach Tour

Alla fine hanno vinto gli ecologisti e il concerto di Jovanotti sulla spiaggia di Ladispoli è stato annullato. La data del 16 luglio però non salta, semplicemente cambia la location. L'appuntamento romano con il Beach Tour è a Marina di Cerveteri. come fa sapere l'organizzazione: "A seguito della cancellazione di Ladispoli, è la spiaggia di Marina di Cerveteri la nuova location del Jova Beach Party. I biglietti precedentemente acquistati per la data di Ladispoli restano validi per lo show del 16 luglio a Marina di Cerveteri. Chi volesse invece richiedere il rimborso dei biglietti acquistati potrà farlo rivolgendosi ai punti vendita dove gli stessi sono stati acquistati entro e non oltre 31 gennaio 2019".

Il concerto a Torre Flavia era finito nella bufera in quanto vicino all'area di nidificazione del fratino, un piccolo trampoliere inserito nell'elenco delle specie più minacciate di estinzione del nostro Paese. Negli ultimi dieci anni, infatti, la sua popolazione è diminuita del 50%.