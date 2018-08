Jovanotti al RisorgiMarche, in migliaia al concerto: l'immagine dall'alto è incredibile

Oceano di pubblico ieri domenica 5 luglio al concerto di Jovanotti organizzato nell'ambito della manifestazione "RisorgiMarche", festival di solidarietà per la rinascita delle comunità colpite dal sisma dello scorso anno. Tantissimi i fan accorsi per l'esibizione del cantautore a Matelica. "Qualcuno dice 70mila per me eravamo molti di più...eravamo UNO!", ha commentato l'artista su Instagram.

Il concerto ha chiuso la manifestazione ideata da Neri Marcorè a favore delle popolazioni terremotate. Malgrado il caldo, grandi e piccini si sono dati appuntamento nella spianata nei pressi dell'abbazia di Roti per intonare successi vecchi e nuovi del cantante romano. "Vi siete fatti 8 km a piedi e avete costruito una cosa bellissima tra il prato e il cielo - ha proseguito Jova - Viva RisorgiMarche e grazie per l’accoglienza! #nerimarcorè sei un organizzatore super oltre al grande artista che conoscevo. E quando vi cercano di spegnere l’entusiamo non permetteteglielo, è un trucco, le vostre risorse sono pazzesche. Le nostre. Buona serata e buon ritorno a casa a chi c’era".