‘Jova Beach Party’, salta il concerto a Vasto. Jovanotti: “Dinamiche assurde”

Il concerto di Jovanotti previsto sulla spiaggia di Vasto Marina nell’ambito del ‘Jova Beach Party’ il 17 agosto non si farà. La notizia è stata annunciata da Maurizio Salvadori, amministratore delegato Trident e organizzatore da trent'anni dei concerti dell’artista, alla fine di un incontro con il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza e con la Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo per la sicurezza presso la Prefettura di Chieti. Per il prefetto, dunque, permangono le criticità sulla sicurezza e sulla paventata chiusura della Statale 16.

Jovanotti commenta la cancellazione della tappa di Vasto del ‘Jova Beach Party’

A qualche minuto dalla notizia della cancellazione della tappa di Vasto del suo ‘Jova Beach Party’, Jovanotti ha affidato il suo commento ai suoi canali social.

“La ragione è intessuta nelle dinamiche assurde che hanno trasformato un’occasione di festa, gioia ed opportunità di sviluppo di un territorio in scontro di forze locali in ‘bagarre’”, ha osservato il cantautore: “Non ci sono ragioni oggettive, le centinaia di documenti prodotti non sono stati esaminati e nessun riscontro è stato dato alle migliaia di testimonianze relative alle 9 tappe già fatte. Non sono mai state interpellate le prefetture che si sono complimentate con noi per il lavoro svolto fino ad ora. La firma finale spetta alla prefettura di Chieti e senza autorizzazione noi non possiamo muoverci”

“Mi dispiace moltissimo per i vastesi che amano la loro terra, per gli oltre 30 mila che avevano già acquistato il biglietto, per la squadra di oltre 1000 persone che si fermeranno e per tutti gli albergatori, ristoratori e commercianti della zona che vanno a perdere lavoro e purtroppo non per una ragione di forza maggiore ma per basse ragioni di polemica politica locale”, ha aggiunto ancora per poi concludere: “In Italia a volte le cose vanno così lo sapete, ma io non mi rassegno, molti di noi non ci rassegniamo”.

Nelle prossime ore Trident Music comunicherà le modalità di rimborso o recupero dei biglietti acquistati.