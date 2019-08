Nadia Toffa, la commossa dedica di Jovanotti durante il concerto: per lei canta "Bella"

“Questa è per Nadia”. Chitarra in braccio, Jovanotti ha dedicato una canzone a Nadia Toffa dal palco del Jova Beach Party di Policoro. Tra gli applausi del pubblico, il cantante ha eseguito “Bella”, in omaggio alla conduttrice scomparsa.

Poco dopo la notizia della scomparsa di Nadia Toffa, Jovanotti aveva condiviso sui social un suo ricordo, accompagnato dalla foto del loro abbraccio sul palco, quando lei era andata a trovarlo durante un concerto a Casalecchio di Reno, facendo un'incursione insieme a Nicola Savino per Le Iene. Era l'aprile del 2018 e anche in quell’occasione Jovanotti le dedicò una versione di “Bella”, rivisitata per l’occasione, mentre Nadia Toffa ascoltava in silenzio, visibilmente commossa. Al termine dell’esibizione, Nadia Toffa si era definita “una ragazza fortunata”, parafrasando una famosa canzone di Jovanotti.

Jovanotti, la dedica commossa per Nadia Toffa

