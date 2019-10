Incidente per Jovanotti: “Non è nulla, oggi tolgo i punti”

Piccolo incidente per Jovanotti che su Instagram ha mostrato le conseguenze di una caduta nella foto che mette in risalto l’occhio nero e una ferita coperta da un cerotto.

“Mi ero dimenticato per un attimo che sulla terra esiste la forza di gravità, e lei me lo ha ricordato”, ha scritto il cantautore a corredo dell’immagine, assicurando comunque i follower sul suo stato di salute: “Non è niente, roba di sport, oggi tolgo i punti”. Pronti i commenti dei fan e degli amici: "Jova! Cuore e acciaio Jova! Cuore di un ragazzo che senza paura sempre lottera'" ha scherzato Piotta; "Bro che me combini ?", ha scritto Federico Zampaglione dei Tiromancino; "Benvenuto nel club fratello!", il commento di Linus.

E poco dopo, ecco arrivare un video che ironizza ancora sull’accaduto indugiando sul cerotto di Hello Kitty per coprire la ferita: “Quella scatola nell’armadio dei medicamenti era lì da quando Teresa (la figlia, ndr) era piccola e prima che scadesse (i cerotti scadono?) doveva essere mia!”. Gli auguri sono unanimi: “Buona guarigione Jova!”.