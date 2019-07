Folla di 45mila persone al Jova Beach Party

Jova Beach Party, si balla! Una folla di 45mila persone ha zompettato per quasi tre ore sulla spiaggia di Lignano Sabbiadoro nonostante la pioggia che scendeva. Di chi è opera questa magia? Del mitico Lorenzo Jovanotti, che proprio ieri ha iniziato il suo tour estivo.

Questo viaggio musicale partito dalla località turistica friulana proseguirà poi in altre sedici spiagge di tutta Italia. Insomma è solo l’inizio di questa grande festa durante la quale Jova è tornato in console a far divertire la gente. Lorenzo ha iniziato il suo set ufficiale alle 20.30 e ha raggiunto sul main stage Benny Benassi affiancandolo alla console per poi di fatto proseguire con il suo spettacolo senza soluzione di continuità. E’ stato un continuo di jam session e contaminazioni, come piace a lui, che ha fatto volare i suoi fan. Non solo musica e divertimento ma anche sentimento, perché nel corso della giornata è stato anche festeggiato un matrimonio.

Con il Jova Beach Party si apre una nuova era degli show musicali

Allestimento coloratissimo e festoso per il Jova Beach Party che sicuramente dà il via a una nuova era nella storia degli show e dell’intrattenimento musicale. Gli organizzatori di Trident Music, che ha prodotto e organizzato l’evento, spiegano: "Alle spalle c'è un lavoro di preparazione complesso e accurato realizzato con la collaborazione costante delle istituzioni territoriali, e con il WWF che ha guidato le scelte strategiche nel massimo rispetto per l'ambiente e con la Guardia costiera che presiede e garantisce la sicurezza della balneazione al Jova Beach”.

Verso uno stile di vita sostenibile

Infatti Jova è in prima linea nel combattere l’inquinamento da plastica e questa è anche un’occasione per sensibilizzare le migliaia di persone che parteciperanno ai suoi concerti. L’obiettivo è quello di promuovere l’adozione di uno stile di vita sostenibile. E’ infatti il primo grande evento live nel nostro paese che applica la raccolta differenziata dei rifiuti e promuove un uso consapevole della plastica. Contro il monouso e i suoi effetti devastanti sull’ambiente. Le parole d’ordine del Jova Beach Party sono infatti divertimento, ma anche responsabilità e consapevolezza dei nostri gesti. Insomma davvero una nuova era è cominciata e per ora è partita davvero alla grande.