VIDEO | Proposta di nozze al concerto, Jovanotti si commuove

La celebrazione dell'amore sulle note di 'A te'. Non poteva esserci canzone migliore per la proposta di matrimonio che un fan di Jovanotti ha fatto a sorpresa alla propria fidanzata durante il concerto tenutosi martedì scorso al Mediolanum Forum di Assago.

Il video del 'colpo di scena', che immortala il momento in cui il ragazzo si inginocchia davanti alla futura sposa per porgerle l'anello tra gli applausi dei testimoni, è stato inviato al 'Jova' che a sua volta ha deciso di condividerlo su Instagram. "Mi fate commuovere ragazzi! - ha commentato il cantante - Grazie per avermi mandato il video. Vi auguro una bella vita piena di amore e di tutto quello che desiderate".