Jovanotti lancia 'Jova Beach Party', il tour sulle spiagge italiane: tutte le date

Jovanotti lancia il 'Jova Beach Party', uno speciale tour estivo che lo renderà protagonista della prossima estate con 15 appuntamenti - due le tappe ancora in via di definizione - sulle spiagge più famose d'Italia.

A luglio 2019 Lorenzo Cherubini darà la carica ai fan direttamente in riva al mare: "Un villaggio, una città temporanea che dura un solo giorno, con ristoranti, il mare accessibile, diverse band, giochi in spiaggia, tanti ospiti che non posso rivelare, potrò anche celebrare matrimoni", annuncia in conferenza stampa a Milano.



"Sarà più di un concerto... sarà una festa, una figata pazzesca che dura un'intera serata: avrò una console da deejay, ci sarà la mia band, ci saranno le mie hit poi ci sarà l'improvvisazione, ogni data sarà diversa ma sempre uno spettacolo che inizia al tramonto e finisce di notte" aggiunge.

Il tour inizia il 6 luglio a Lignano Sabbiadoro e si chiude in "una spiaggia" sulle Dolomiti il 24 agosto. "I costi sono alti ma siamo riusciti a ottenere un costo unico per tutte le tappe: il biglietto costa 52 euro e i bambini fino a 8 anni non pagano".

'Jova Beach Party', tappe e date

Dopo Legnano, si prosegue il 10 luglio a Rimini, il 13 a Castel Volturno, il 16 a Ladispoli, il 20 a Barletta, il 23 Olbia, il 27 a Albenga, il 30 a Viareggio, il 3 agosto al Lido di Fermo, il 7 agosto a Praia a Mare, il 10 Roccella Ionica e a Vasto il 17 agosto.

Prima dell'appuntamento a quasi 2.500 metri d'altezza a Plan de Corones, previsto il 24 agosto, si lavora a due altre tappe: "Stiamo organizzando in Basilicata e nel Nord dell'Adriatico".

'Jova Beach Party', il progetto

"E' un progetto bellissimo, enorme, nuovo - spiega Jovanotti - Penso davvero di poter dire che la prossima estate vi porto nel vero ombelico del mondo", uno spazio di 300 metri di lunghezza per 100 metri di larghezza" con un occhio attento all'ecosostenibilità, in collaborazione con il Wwf.

"Lasciare la spiaggia meglio di come l'abbiamo trovata è il traguardo che ci siamo imposti. Lavoreremo - sottolinea - perché tutte le legge siano rispettate, ma soprattutto per il pubblico e le città".

Una festa "lunga una giornata" che offrirà una scaletta complessa: "Si balla, ci sarà il mio repertorio, la disco e la musica creata al momento. Ultimamente ho scritto molto: per adesso non c'è l'ipotesi di cantare nuove canzoni ma non lo so, con me non si sa mai" dice il cantante, che poi esclude una sua presenza al Festival di Sanremo.

Anniversari da festeggiare

"Mi aspetto molto da questa avventura che mi emoziona e mi eccita, ho sempre pensato che l'estate sia una grande invenzione degli italiani. La spiaggia è un simbolo forte di partenza, di incontro, di avventura". L'estate prossima, conclude Jovanotti, "non ricorrono solo i 50 anni dallo sbarco sulla Luna, il mio primo ricordo cosciente, ma anche i 50 anni da Woodstock e io voglio celebrare così questi anniversari. La Luna è la spiaggia dell'universo e le nostre spiagge saranno una figata pazzesca".