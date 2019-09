Justin Bieber vicino al suicidio: "Sopraffatto dalla vita dopo la popolarità precoce"

"È difficile uscire dal letto ogni mattina con la giusta predisposizione d’animo quando sei sopraffatto dalla tua vita, dal tuo passato, lavoro, responsabilità, relazioni. Quando ti senti immerso in problemi dopo problemi, dopo problemi. Cominci la giornata attraverso le lenti del terrore e anticipi un altro brutto giorno. Qualche volta, arrivi al punto di non voler più vivere". Comincia così l’accorato sfogo di Justin Bibier, che affida ad Instagram un intenso messaggio nel quale rivela di essere stato molto vicino al suicidio.

"Popolarità improvvisa? Troppe pressioni e responsabilità sul cervello di un bambino"

"Sono fortunato ad avere nella mia vita persone che mi incoraggiano ad andare avanti - scrive il cantante- Ma come vedete, ho molti soldi, abiti, macchine, traguardi raggiunti, premi eppure sono sempre insoddisfatto". La ragione della depressione che da molto tempo lo attanaglia è, per la giovanissima star, il successo troppo precoce. "Avete mai sentito le statistiche dei 'bambini prodigio' e del risultato della loro vita? Ci sono una folle pressione e responsabilità caricate sul cervello di un bambino quando ancora non è sviluppato". "Non sono cresciuto in un ambiente familiare stabile -scrive ancora la star di 'Baby' e 'Sorry'- i miei hanno divorziato quando avevo 18 anni. Sono diventato ultra famoso nel giro di due anni, il mio intero mondo si è capovolto nella testa".

Bieber ripercorre la sua breve vita tra "soldi, droghe, mancanza di rispetto per le donne, rabbia e risentimento. Mi sono allontanato da chiunque mi volesse bene e mi amasse", scrive Il cantante. Che arriva poi alla stagione attuale, "la migliore della mia vita, quella del matrimonio -dice Bieber- Una stupefacente, pazza, nuova responsabilità. Imparo la pazienza, la fiducia, la gentilezza, l’umiltà è tutte quelle cose che ti rendono un brav’uomo". Tutto ciò per dire, conclude Justin, che "anche quando le circostanze sembrano tutte contrarie, devi continuare a lottare. Gesù ti ama".

Infine, il cantante lascia i fan con un’esortazione: "Sii gentile oggi, sii coraggioso oggi e ama la gente oggi, non secondo le tue possibilità ma attraverso l’amore infallibile di Dio". Il post ha già raggiunto oltre 3 milioni 200mila 'like' da parte dei fan.