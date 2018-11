Katy Perry è la cantante più pagata del mondo: le cifre da capogiro

Katy Perry è la cantante più pagata secondo Forbes. Nei 12 mesi che vanno da giugno 2017 a giugno 2018 i suoi guadagni ammontano a ben 83 milioni di dollari. A pesare sul “fatturato” è il Tour mondiale di 80 date che Perry ha fatto in giro per il mondo. Inoltre la Perry avrebbe ricevuto ben 20 milioni di dollari per essere giudice nel programma tv ‘American Idol’.

Ovviamente le cifre sono calcolati al lordo e senza considerare eventuali pagamenti allo staff. Al secondo posto troviamo Taylor Swift, con introiti per ben 80 milioni di dollari, provenienti soprattutto dall’uscita del suo nuovo album ‘Reputation’ che nel solo weekend di lancio il disco ha venduto ben due milioni di copie. Forbes ha bacchettato la Swift. Se la sua tournée avesse avuto più date avrebbe pouto guadagnare molto di più. Sul podio sale anche Beyoncé con 60 milioni. Poi Pink (52 milioni), Lady Gaga (50 millioni), Jennifer Lopez (47 millioni), Rihanna (37.5 millioni), Helene Fischer (32 millioni), Celine Dion (31 millioni), Britney Spears (30 millioni).