Keith Flint in depressione dopo la separazione dalla moglie

Keith Flint si è tolto la vita pochi giorni dopo essersi separato dalla moglie giapponese Mayumi Kai e aver messo in vendita la sua casa nella regione dell’Essex: è quanto emerge dalle indagini relative alla morte del frontman dei Prodigy trovato ieri senza vita nella sua casa dell’Essex.

Le ultime immagini dell’artista lo ritraggono impegnato in una 5 km, la Parkrun a Chelmsford, un giorno prima della sua morte. Il giornalista e runner Rob Hadgraft, amico di Flint, ha condiviso uno degli scatti sul proprio profilo Twitter scrivendo: “Una triste notizia su Keith Flint, solo due giorni dopo che pareva essere in grande forma e spirito alla Chelmsford Parkrun stabilendo il suo record personale di circa 21 minuti…”.

Sad news about #KeithFlint - comes only two days after he'd looked in great shape and spirits, storming round the Chelmsford Parkrun in a PB of around 21 minutes. pic.twitter.com/bBy1Vvh4JK