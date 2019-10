Kekko Silvestre: "Ho sentito Emma, ha detto che sta bene"

E' una grande e bella amicizia quella tra Emma Marrone e Kekko Silvestre, che nel 2011 parteciparono insieme al Festival di Sanremo con il brano 'Arriverà' e si classificarono al secondo posto. Proprio il cantante dei Modà conferma che sta bene dopo gli ultimi problemi di salute che la stanno tenendo lontana dalla musica. "L'abbiamo sentita, ci ha detto che sta bene e noi ne siamo felici - ha fatto sapere a Leggo -. Le cose importanti della vita sono queste, il resto viene dopo".

I Modà escono venerdì 4 ottobre con il nuovo album, 'Testa o croce', che segna la loro rinascita artistica a 4 anni dall'ultimo lavoro in studio e dopo 2 anni di pausa dalle scene. Un disco intimistico in cui Kekko racconta questi anni di cambiamenti attraverso 13 canzoni che sono il frutto di una profonda sincerità, dalle quali traspare una grande grinta e un nuovo ottimismo. Nell'ultimo brano del disco 'Giogiò', la figlia di Kekko, interpreta il singolo 'Quel sorriso in volto'.

Il nuovo album dei Modà

Tredici brani, ognuno delle quali è un'istantanea di una parte di vita, in cui i fan di tutte le età continuano a riconoscersi. Kekko sa descrivere i lati più fragili dell'uomo con autenticità e verità espressiva, senza mai essere banale: dall'amore, alle scelte difficili da affrontare. Come nel singolo attualmente in radio 'Quelli come me', in cui descrive la solitudine degli uomini che a volte hanno bisogno di sfogarsi con uno sconosciuto al bar o in 'Quel sorriso in volto' in cui riesce a raccontare la storia di un amore, senza mai usare la parola 'amore'. Il disco, prodotto da Friends & Partners – licenza Believe, sarà disponibile nei negozi tradizionali, in versione CD e in versione vinile, negli store digitali e sulle principali piattaforme streaming.

Venerdì 4 ottobre esce anche il video del brano 'Guarda le luci di questa città', un inno a Milano che in questi anni è cambiata di aspetto ma è rimasta invariata nell'anima. Questo sarà il primo di una serie di contenuti video pensati esclusivamente per il mondo digitale, dove i Modà sono sempre più forti. Con i primi due singoli 'Quel sorriso in volto' e 'Quelli come me', infatti, la band ha già raggiunto più di 8milioni di views sul canale YouTube, oltre 3,5 milioni di Stream su Spotify ed Apple Music di cui oltre il 51% provenienti dalla fascia 18-27 anni, segnali molto importanti di ampiamento del proprio pubblico e tutto in ambito digitale.

I Modà in tour

I Modà si esibiranno a dicembre nei principali palasport d'Italia per un'anteprima del tour e a partire dal 6 marzo raggiungeranno il pubblico di tutta la penisola, raddoppiando così gli appuntamenti al Mediolanum Forum di Assago, Milano (4 dicembre e 28 marzo) e al Palazzo dello Sport di Roma (14 dicembre e 20 marzo). Queste le date del tour nei palasport a dicembre e marzo 2020: 2 dicembre all'Unipol Arena di Bologna 4 dicembre al Mediolanum Forum di Assago (MI) 7 dicembre al Brixia Forum di Brescia 8 dicembre al Pala Alpitour di Torino 11 dicembre al Mandela Forum di Firenze 14 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma 6 marzo al Pal'Art Hotel di Acireale (CT) 10 marzo al PalaSele di Eboli (SA) 14 marzo al PalaFlorio di Bari 20 marzo al Palazzo dello Sport di Roma 28 marzo al Mediolanum Forum di Assago (MI).