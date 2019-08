'L'Aquila Rinasce', Gianni Morandi e Amii Stewart incantano il pubblico

'L'Aquila Rinasce' ha conquistato il pubblico, tra musica, testi e immagini per raccontare una città che torna a volare alto. Sabato sera si è alzato il sipario della 725esima edizione della Perdonanza Celestiniana dell'Aquila, Primo Giubileo della storia.

Condotta da Lorena Bianchetti, la serata inaugurale - in scena al Teatro del Perdono - è stata contraddistinta dall'accensione del Tripode da parte del Sindaco Pierluigi Biondi, ma soprattutto è stata dedicata al decennale del sisma del 2009 che colpì e segnò profondamente la città.

La serata ideata e scritta dal Maestro Leonardo De Amicis e da Paolo Logli ha letteralmente stregato il pubblico presente. Un susseguirsi di grandi emozioni, per uno spettacolo che ha saputo raccontare tra musica, testi ed immagini una città che riprende a vivere, grazie alla forza e all'amore delle persone. A partire dalle struggenti e meravigliose parole interpretate da tre voci narranti senza precedenti: il Premio Oscar Venessa Redgrave, Franco Nero e Giancarlo Giannini, che attraverso la loro voce hanno dato corpo ai ricordi e ai sogni di tutti gli aquilani. Ogni canzone scelta per questo appuntamento è stato un omaggio alla Città e al coraggio dei suoi abitanti, a partire dalla 'Forza della Vita' di Paolo Vallesi, passando per le intense interpretazioni di Amii Stewart, Simona Molinari, Piero Mazzocchetti, Stefano Di Battista e Vittoriana De Amicis.

Un vero tripudio di applausi e partecipazione per l'esibizione di Gianni Morandi che ha regalato al pubblico brani straordinari: 'Uno su mille ce la fa', 'Grazie perché', 'Un mondo d'amore', 'C'era un ragazzo' e l'emozionante interpretazione corale di 'Si può dare di più'.

Come un ponte ideale tra passato e futuro ognuno di questi artisti ha portato sul palco il suo personalissimo legame con questa terra, con l'augurio in un futuro migliore e ricco di grandi successi. Una menzione d'eccezione va fatta per l'impegno straordinario e di altissimo livello dell'orchestra creata ad hoc per questo appuntamento, nata dalla collaborazione artistica tra l'Orchestra Nazionale dei Conservatori d'Italia e il Conservatorio de L'Aquila. Ogni brano diretto dal Maestro Leonardo De Amicis ed interpretato da questi giovani musicisti è stato un omaggio alla città abbruzzese e ai suoi cittadini. Un successo incredibile per una serata che ha voluto non solo rappresentare il forte legame degli aquilani con le proprie origini e la città, ma soprattutto ricordare al mondo intero che L'Aquila è un posto dove i sogni possono ancora prendere vita.

'L'Aquila Rinasce' è stato solo il primo dei numerosissimi appuntamenti che coinvolgeranno tutta la città nei giorni della Perdonanza: dallo spettacolo di Enrico Brignano, in programma domenica 25 agosto, a 'Il Volo per l'Aquila' creato per l'occasione da Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone, fino ad arrivare all'imperdibile concerto di Fiorella Mannoia che ritorna a dieci anni di distanza dal sisma. Insieme a lei Luca Barbarossa, Paola Turci e Noemi.

