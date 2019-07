Giuseppe Cruciani chiude ‘La Zanzara’: “L’anno prossimo sarà l’ultima stagione”

Quella che inizierà il prossimo settembre potrebbe essere l’ultima stagione per ‘La Zanzara’, storico e irriverente programma radiofonico che Giuseppe Cruciani conduce con David Parenzo su Radio 24. A dare l’annuncio inaspettato è stato lo stesso conduttore in un’intervista a Tv Blog: “Penso che l’anno prossimo sarà l’ultimo della Zanzara. In un anno può succedere di tutto ma io ho sempre agito d’istinto e la sensazione attuale è che quella che comincerà il 2 settembre sarà l’ultima stagione”.

‘La Zanzara’ chiude, Cruciani: “E’ il momento di interrompere”

Il prossimo venerdì andrà in onda l’ultima puntata della stagione del programma e, contattato per chiedergli un bilancio sull’annata che sta per concludersi, Cruciani ha rivelato a Tv Blog le sue intenzioni sul futuro della trasmissione ‘La Zanzara’.

“Il format non è esaurito, si può rinnovare. Il discorso ha a che fare con la fatica quotidiana nel costruire sempre qualcosa di nuovo ed originale”, ha spiegato, “La mia è una ricerca ossessiva e l’ossessione genera fatica. Ci si diverte, ma se l’ossessione prevale, questo peso sovrasta il divertimento. In precedenza lo sentivo meno, una volta il sabato e la domenica rappresentavano una pena. Adesso comincio a desiderare l’arrivo del venerdì sera. Non lo vedo come una liberazione, ci mancherebbe. Ma non provo quel senso di sofferenza nel distacco che avevo prima. Al contrario sento sollievo. Forse, ripeto forse, è il momento di interrompere”.

Con la chiusura de La Zanzara Cruciani dirà addio anche a Radio 24? “Non ne ho la minima idea, al momento non ci penso, non è che smetto di lavorare”, la sua risposta: “Di sicuro non riproporrò il format altrove, un’eventualità che non si pone assolutamente. Una volta avevo in testa una prospettiva: passare luglio e agosto in montagna e settembre-ottobre a Formentera. Beh, questa prospettiva la vedo più vicina di un tempo”

Il conduttore ha poi definito entusiasmante la stagione che volge alla fine (“Abbiamo creato nuovi personaggi, ci siamo divertiti e mi auguro abbia strappato sorrisi e fatto incazzare qualcuno”) e non ha voluto sbilanciarsi sugli eventuali cambiamenti che ci saranno a settembre: “I cambiamenti non si annunciano mai, si fanno sempre in corsa. Uno show che si basa sulla realtà è sempre mutevole, è come se si iniziasse qualcosa di nuovo ogni volta”.

CRUCIANI: 'IL PROSSIMO ANNO SARA' L'ULTIMO DELLA ZANZARA. IL FORMAT SI PUO' RINNOVARE, MA E' UN...' https://t.co/PP73O3gKXA pic.twitter.com/8EQ5x1IOZJ — Dagospia (@_DAGOSPIA_) 22 luglio 2019





‘La Zanzara’, storia del programma radiofonico di Cruciani

La Zanzara è un programma di Radio 24 e condotto da Giuseppe Cruciani con la collaborazione di David Parenzo trasmesso dal lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 21 e in replica nella notte dalla mezzanotte. Propone interviste con numerosi ospiti e commenta i fatti del giorno con i protagonisti della vita politica italiana e con l'intervento telefonico dei radioascoltatori. Ha esordito nel 2006.