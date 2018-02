Lady Gaga annulla le ultime tappe del tour: "Sono devastata da forti dolori"

Dramma in atto per Lady Gaga, costretta ad annullare le ultime 10 date europee del suo tour. A comunicare la notizia è la popstar americana stessa, che, su Twitter, si è lasciata andare ad uno sfogo, informando i suoi fan riguardo il suo attuale stato di salute.

La cantante, infatti, come già in passato aveva confessato, è affetta da mesi da una fibromialgia e ora sarebbe arrivata sul punto di non riuscire più ad andare avanti.

“Scusate ma devo mettere la salute al primo posto” ha annunciato sul social, spiegando di essere costretta a terminare il Joanne World Tour in anticipo a causa di dolori insopportabili.

“Sono devastata da forti dolori, non so come descriverlo” ha spiegato, rendendo ancor più chiara l’evidente impossibilità di esibirsi di fronte al suo pubblico nel live.

Non si tratta della prima occasione in cui Lady Gaga si trova costretta a dare forfait: già in passato la cantante aveva dovuto rinunciare all’evento "Rock in Rio" a causa di questa malattia cronica. D’altronde, questo disturbo comporta delle difficoltà importanti nello svolgimento delle normali attività di tutti i giorni, a causa di un dolore muscolo-scheletrico che interessa tutto il corpo.

Restano fuori dal tour della popstar, dunque, Londra, Parigi, Stoccolma, Manchester, Zurigo, Colonia, Copenaghen e l’evento di chiusura a Berlino. Ma Lady Gaga nelle battute conclusive del suo tweet promette al suo pubblico di tornare presto a cantare in queste città.