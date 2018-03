Laura Pausini hostess per un giorno: il nuovo album presentato sul volo Milano-Roma

Una conferenza stampa decisamente fuori le righe quella organizzata da Laura Pausini per presentare l'album "Fatti sentire". La cantante ha invitato i giornalisti sul volo Milano-Roma, tratta che fa spessissimo per i suoi impegni di lavoro, e ha parlato con loro di questo nuovo progetto ma anche di sé, svelando i suoi lati più intimi.

Una hostess davvero speciale sull'Airbus A320 Alitalia, partito da Linate giovedì 15 marzo, ripresa dalla giornalista Nadia Afragola che ha subito condiviso quei momenti su Facebook.

"Viaggio su questo aereo normalmente - ha spiegato la cantante - volevo farvi entrare nel mio mondo. Il disco che vi sto per presentare non è autobiografico, ma ogni storia di queste 14 canzoni racconta cose che sono successe anche a me. Si chiama 'Fatti sentire' perché è un invito che voglio fare a me stessa e alle persone che ascoltano la mia musica. Sembriamo forti, ma non siamo esattamente sempre così. E' un invito a essere coraggiosi, ad andare avanti ed essere noi stessi senza avere paura dei giudizi, e lo dice una persona che da quando si sveglia fino a quando non va a dormire viene giudicata. Ho cercato, sbagliando, di proteggermi facendo il possibile per piacere a chi mi giudicava male. In questi 25 anni ho trovato in me questa debolezza, sono fragile sotto questo punto di vista. Spesso voi avete scritto che sono molto forte e coraggiosa, non è così. Lo sono sul palco, ma appena scendo bastano 5 gradini per farmi sentire fragile e insicura".

