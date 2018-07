Laura Pausini le canta a Beyoncé: battuta bomba al concerto di Circo Massimo

Il "Fatti sentire world tour" è partito col botto. Doppio sold out al Circo Massimo di Roma per Laura Pausini, che ha regalato ai fan italiani uno spettacolo pazzesco tra vecchi successi, nuove hit e la sua impareggiabile simpatia.

Una regina del palcoscenico la cantante di Solarolo, che domenica sera davanti a 15mila persone ha dato una bella spallata a Beyoncé - e non solo a colpi di performance impeccabili - che soltanto un paio di settimane fa aveva paralizzato la Capitale per il suo concerto all'Olimpico insieme al marito Jay-Z. Nulla da invidiare alla popstar americana, anzi. "Beyoncé mi fa una pippa - ha intonato la Laurona nazionale sul palco - Però lei ha i ventilatori e io no".

Una battuta che ha fatto tremare la storica arena, ma la vera stoccata è arrivata poco dopo: "Cos'altro potrei volere? Prendermi il Colosseo - ha sentenziato la Pausini, acclamatissima - L'hanon già negato a Beyoncé? Meglio, prima gli italiani. Solo nella musica però, sia chiaro". Chapeau.